SUPPLICE PERSE

2 mai 2026

Les premiers chiffres tombent et voilà ce qu’ils disent de l’impact de la guerre en Iran sur l’économie chinoise

Les premières secousses du conflit en Iran se font déjà sentir dans l’économie mondiale, et la Chine n’y échappe pas. Entre tensions sur l’énergie, fragilités internes persistantes et transformation de son modèle de croissance, les conséquences du conflit pourraient fortement impacter la deuxième économie mondiale en cas de crise énergétique durable avec le blocus du détroit d'Ormuz.