SUPPLICE PERSE
2 mai 2026
Les premiers chiffres tombent et voilà ce qu’ils disent de l’impact de la guerre en Iran sur l’économie chinoise
Les premières secousses du conflit en Iran se font déjà sentir dans l’économie mondiale, et la Chine n’y échappe pas. Entre tensions sur l’énergie, fragilités internes persistantes et transformation de son modèle de croissance, les conséquences du conflit pourraient fortement impacter la deuxième économie mondiale en cas de crise énergétique durable avec le blocus du détroit d'Ormuz.
12 min de lecture
MOTS-CLESChine , économie , croissance , consommation , impact , Xi Jinping , États-Unis , Donald Trump , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , guerre , Conséquences , industrie , tensions sociales , pékin , Iran , pétrole , Crise énergétique , automobile , voitures , voitures électriques , crise économique
THEMATIQUESEconomie
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).