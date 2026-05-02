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Xi Jinping à Pékin, le 23 octobre 2022
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2 mai 2026

Les premiers chiffres tombent et voilà ce qu’ils disent de l’impact de la guerre en Iran sur l’économie chinoise

Les premières secousses du conflit en Iran se font déjà sentir dans l’économie mondiale, et la Chine n’y échappe pas. Entre tensions sur l’énergie, fragilités internes persistantes et transformation de son modèle de croissance, les conséquences du conflit pourraient fortement impacter la deuxième économie mondiale en cas de crise énergétique durable avec le blocus du détroit d'Ormuz.

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MOTS-CLES

Chine , économie , croissance , consommation , impact , Xi Jinping , États-Unis , Donald Trump , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , guerre , Conséquences , industrie , tensions sociales , pékin , Iran , pétrole , Crise énergétique , automobile , voitures , voitures électriques , crise économique

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).

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