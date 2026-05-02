REVUE DE PRESSE PEOPLE
2 mai 2026
Laeticia Hallyday relance la guerre contre Laura, les filles de Nicole Kidman la déclenchent avec leur père; Harry Styles & Zoé Kravitz foncent vers le babiage, Kylie Jenner interdit les WC à sa femme de ménage; Carla Bruni & Giulia miamisent sans Nicolas
Cette semaine, les hebdos people racontent un monde sous tension : familles qui se déchirent, couples qui accélèrent, images qui se fissurent et stars qui tentent, chacune à leur manière, de garder le contrôle.
25 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Rihanna , prince Louis , Meghan et Harry , Charles III , Britney Spears , Nicole Kidman , Giulia Sarkozy , Nicolas Sarkozy , Carla Bruni , Madonna , Taylor Swift , Mel C , Harry Styles , Zoe Kravitz , Pete Davidson , Sydney Sweeney , Kendall Jenner , Kylie Jenner , Kelly Osbourne , Paul Mirabel , Laury Thilleman , Charlize Theron , Mel Gibson , Nadia Fares , Justin Timberlake , Victoria Beckham , Laeticia Hallyday
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.