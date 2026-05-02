DEPISTAGE

2 mai 2026

Le cancer du pénis est en augmentation et voilà les pratiques sexuelles qui y contribuent

Méconnu, tabou et pourtant en hausse : le cancer du pénis progresse, porté par les infections sexuelles et le défaut de prévention. Un paradoxe, alors que dépisté tôt, il se guérit dans la grande majorité des cas.