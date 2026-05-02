DEPISTAGE
2 mai 2026
Le cancer du pénis est en augmentation et voilà les pratiques sexuelles qui y contribuent
Méconnu, tabou et pourtant en hausse : le cancer du pénis progresse, porté par les infections sexuelles et le défaut de prévention. Un paradoxe, alors que dépisté tôt, il se guérit dans la grande majorité des cas.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Didier Legeais est chirurgien urologue, membre de l’Académie de chirurgie, ancien président national des internes et président du Syndicat National des Chirurgiens Urologues Français.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Didier Legeais est chirurgien urologue, membre de l’Académie de chirurgie, ancien président national des internes et président du Syndicat National des Chirurgiens Urologues Français.