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Une hausse des cas de cancer du pénis a été enregistrée.
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DEPISTAGE

2 mai 2026

Le cancer du pénis est en augmentation et voilà les pratiques sexuelles qui y contribuent

Méconnu, tabou et pourtant en hausse : le cancer du pénis progresse, porté par les infections sexuelles et le défaut de prévention. Un paradoxe, alors que dépisté tôt, il se guérit dans la grande majorité des cas.

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MOTS-CLES

cancer , pénis , sexe , sexualité , MST , maladies , cancer du pénis , dépistage , risques , prévention , pratiques sexuelles , hygiène , détection , verge , santé , tabou

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Didier Legeais

Le Dr Didier Legeais est chirurgien urologue, membre de l’Académie de chirurgie, ancien président national des internes et président du Syndicat National des Chirurgiens Urologues Français.

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