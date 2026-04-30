POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vladimir Poutine préside une réunion sur les questions économiques à Moscou.
See image caption
See copyright

POIDS DES SANCTIONS

30 avril 2026

Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays

Alors que le Kremlin réduit l’ampleur des célébrations militaires du 9 mai, des fuites de la banque centrale russe révèlent les fragilités de l'économie, minée en profondeur par la guerre.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Russie , guerre en ukraine , Moscou , Kremlin , Vladimir Poutine , sanctions économiques , sanctions financières , pétrole , économie , Rouble , Russes

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Populaires

1Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques
2Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
3Le rattrapage économique des États-Unis par la Chine n’aura pas lieu… mais il y a une énorme différence avec l’URSS
4Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre
5Ray-Ban Meta : envie de savoir si des lunettes connectées vous filment à votre insu ? Une appli peut vous alerter
6Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
7La grande panne : mais que se passe-t-il sur le marché de l’emploi ?