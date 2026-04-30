POIDS DES SANCTIONS

30 avril 2026

Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays

Alors que le Kremlin réduit l’ampleur des célébrations militaires du 9 mai, des fuites de la banque centrale russe révèlent les fragilités de l'économie, minée en profondeur par la guerre.