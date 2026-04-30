POIDS DES SANCTIONS
30 avril 2026
Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
Alors que le Kremlin réduit l’ampleur des célébrations militaires du 9 mai, des fuites de la banque centrale russe révèlent les fragilités de l'économie, minée en profondeur par la guerre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.