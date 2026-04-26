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Des éoliennes offshore au large de Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne.
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ATLANTICO GREEN

26 avril 2026

Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques

Derrière la montée en puissance de l’éolien offshore français se cache une réalité économique moins reluisante : une dépendance massive aux subventions publiques.

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MOTS-CLES

éoliennes , éoliennes en mer , parc éolien , environnement , Coût , investissements , impact , subventions , recettes , Argent Public , financement , Budget , électricité , énergie , France

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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