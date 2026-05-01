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THE WORLD IN MAPS

1 mai 2026

Les régions européennes avec un PIB par habitant inférieur à celui de l'ex-Allemagne de l'Est

Les écarts de richesse restent profondément marqués en Europe. Une carte réalisée par The World in Maps met en lumière les régions dont le PIB par habitant demeure inférieur à celui de l’ex-Allemagne de l’Est, révélant une fracture économique persistante bien au-delà des anciennes frontières du continent.

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carte , europe , Italie , Allemagne , PIB , croissance , allemagne de l'est , Union européenne , pays , comparaisons , the world in maps , URSS

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