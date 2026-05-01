THE WORLD IN MAPS
1 mai 2026
Les régions européennes avec un PIB par habitant inférieur à celui de l'ex-Allemagne de l'Est
Les écarts de richesse restent profondément marqués en Europe. Une carte réalisée par The World in Maps met en lumière les régions dont le PIB par habitant demeure inférieur à celui de l’ex-Allemagne de l’Est, révélant une fracture économique persistante bien au-delà des anciennes frontières du continent.
1 min de lecture
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.