« Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif. » Le 19 novembre, Martin Ajdari a mis les choses au clair. Les Français s'informent sur YouTube ; il faut donc appliquer la même logique que dans les années 1980 et réguler YouTube comme TF1. Dès le 16 mars 2027, les chaînes de créateurs jugées influentes devront respecter l'équité entre candidats, puis l'égalité stricte à partir du 5 avril. Titres, miniatures, durées, mise en avant : tout entrera dans le calcul. « Je comprends que cela peut inquiéter », a-t-il ajouté. Il y a de quoi.

Ce raisonnement oublie d'où vient la règle, et on ne se lassera pas de le rappeler ici. Une chaîne de télévision doit le pluralisme parce qu'elle occupe une fréquence, ressource rare et publique que l'État lui concède. Le pluralisme est la contrepartie de ce privilège. Sur YouTube, personne n'occupe de fréquence. L'offre n'y est pas rare, elle est illimitée : n'importe quel créateur peut ouvrir une chaîne ce soir et contredire Blast ou Frontières demain. Le pluralisme y tient au nombre des canaux, pas à l'équilibre imposé à chacun.

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