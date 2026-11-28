POINT DE VUE
28 novembre 2026
Et maintenant, le pluralisme imposé aux créateurs sur YouTube, encore un truc à la con
Pour la présidentielle 2027, l'Arcom veut soumettre les grands créateurs de vidéos aux règles de pluralisme de la télévision. Une extension qu'aucune loi n'a votée, aux critères introuvables, et qui s'inscrit dans une offensive plus large contre les médias libres.
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« Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif. » Le 19 novembre, Martin Ajdari a mis les choses au clair. Les Français s'informent sur YouTube ; il faut donc appliquer la même logique que dans les années 1980 et réguler YouTube comme TF1. Dès le 16 mars 2027, les chaînes de créateurs jugées influentes devront respecter l'équité entre candidats, puis l'égalité stricte à partir du 5 avril. Titres, miniatures, durées, mise en avant : tout entrera dans le calcul. « Je comprends que cela peut inquiéter », a-t-il ajouté. Il y a de quoi.
Ce raisonnement oublie d'où vient la règle, et on ne se lassera pas de le rappeler ici. Une chaîne de télévision doit le pluralisme parce qu'elle occupe une fréquence, ressource rare et publique que l'État lui concède. Le pluralisme est la contrepartie de ce privilège. Sur YouTube, personne n'occupe de fréquence. L'offre n'y est pas rare, elle est illimitée : n'importe quel créateur peut ouvrir une chaîne ce soir et contredire Blast ou Frontières demain. Le pluralisme y tient au nombre des canaux, pas à l'équilibre imposé à chacun.
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.