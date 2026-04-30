ATLANTICO BUSINESS
30 avril 2026
Entre les « lève-tôt » ou les « couche-tard », les plus compétitifs ne sont pas toujours ceux auxquels on pense
L’avenir n’appartient pas toujours à ceux qui se lèvent tôt. C’est plus compliqué. Dans toutes les entreprises, les salariés se partagent en deux. Entre ceux qui se lèvent tôt et préfèrent les réunions matinales, et ceux qui « se couchent tard »… le camp du bien, qui regroupe une majorité de dirigeants, et le camp du mal, avec ceux qui pensent que se lever un peu plus tard ne gêne personne. À vérifier une veille de 1ᵉʳ mai.
4 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.