BONNES FEUILLES

11 janvier 2026

L’élection des juges, une idée beaucoup plus intéressante qu’il n’y paraît

Depuis plusieurs années, la Justice française exerce une influence croissante sur la vie démocratique, jusqu’à redessiner les limites de l’acceptable et de l’interdit. Dans « La République des juges contre la Nation » (éditions du Verbe Haut), Bertrand Saint-Germain décrypte cette autorité parallèle, explique pourquoi elle prospère et comment restaurer la primauté du peuple. Extrait 2/2.