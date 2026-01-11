©
La politisation de la justice crée une fracture démocratique.
11 janvier 2026
L’élection des juges, une idée beaucoup plus intéressante qu’il n’y paraît
Depuis plusieurs années, la Justice française exerce une influence croissante sur la vie démocratique, jusqu’à redessiner les limites de l’acceptable et de l’interdit. Dans « La République des juges contre la Nation » (éditions du Verbe Haut), Bertrand Saint-Germain décrypte cette autorité parallèle, explique pourquoi elle prospère et comment restaurer la primauté du peuple. Extrait 2/2.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
