PRESIDENTIELLE 2027
6 juillet 2026
Edouard Philippe, l’ascension par la face lisse
Edouard Philippe a tenu son premier grand meeting de campagne ce dimanche devant quelque cinq mille personnes réunies à l’Adidas Arena à Paris. Parmi elles, les personnalités ralliées à récemment à sa candidature, - des ministres proches de Gérald Darmanin, mais aussi des « macronistes » de la première heure salués par l’ancien Premier Ministre qui espère conserver son avantage de candidat favori de l’électorat macroniste ( 74% dans les sondages), face son concurrent et également ancien Premier ministre, Gabriel Attal. Poing levé, Edouard Philippe a dévoilé son slogan, « Croire en nous ». Il a tenté de « fendre l’armure » sur sa personnalité, reconnu qu’il s’est parfois trompé, et a esquissé les grandes lignes de son projet pour « permettre de reprendre en main le destin de notre pays » …
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).