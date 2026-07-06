PRESIDENTIELLE 2027

Edouard Philippe, l’ascension par la face lisse

Edouard Philippe a tenu son premier grand meeting de campagne ce dimanche devant quelque cinq mille personnes réunies à l’Adidas Arena à Paris. Parmi elles, les personnalités ralliées à récemment à sa candidature, - des ministres proches de Gérald Darmanin, mais aussi des « macronistes » de la première heure salués par l’ancien Premier Ministre qui espère conserver son avantage de candidat favori de l’électorat macroniste ( 74% dans les sondages), face son concurrent et également ancien Premier ministre, Gabriel Attal. Poing levé, Edouard Philippe a dévoilé son slogan, « Croire en nous ». Il a tenté de « fendre l’armure » sur sa personnalité, reconnu qu’il s’est parfois trompé, et a esquissé les grandes lignes de son projet pour « permettre de reprendre en main le destin de notre pays » …