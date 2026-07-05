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Édouard Philippe, fondateur et président du parti de droite Horizons, maire du Havre et candidat à l'élection présidentielle française de 2027, s'adresse aux hauts responsables du parti lors d'un rassemblement à Reims le 10 mai 2026.
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PROMESSES DE CAMPAGNE

5 juillet 2026

Édouard Philippe, l’homme de l’ordre et du sérieux budgétaire… vraiment ?

Figure d'autorité et de rigueur aux yeux d'une partie de la droite, Édouard Philippe a fait du sérieux budgétaire et du rétablissement de l'État ses principaux marqueurs pour la campagne présidentielle de 2027. Mais son bilan à Matignon en matière de finances publiques, d'immigration et sur le plan sécuritaire est-il à la hauteur de cette image ?

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , droite , économie , finances publiques , rigueur budgétaire , candidature , Horizons , 2027 , élection présidentielle de 2027 , sécurité , insécurité , immigration , réformes , Algérie , Laurent Wauquiez , Emmanuel Macron , Bruno Retailleau

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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