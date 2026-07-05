PROMESSES DE CAMPAGNE

Édouard Philippe, l’homme de l’ordre et du sérieux budgétaire… vraiment ?

Figure d'autorité et de rigueur aux yeux d'une partie de la droite, Édouard Philippe a fait du sérieux budgétaire et du rétablissement de l'État ses principaux marqueurs pour la campagne présidentielle de 2027. Mais son bilan à Matignon en matière de finances publiques, d'immigration et sur le plan sécuritaire est-il à la hauteur de cette image ?