©
Le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, quittent le palais de l'Élysée après le Conseil des ministres, à Paris, le 10 décembre 2025.
ATLANTICO BUSINESS
15 décembre 2025
Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable
L'appareil de production de richesse est en voie de destruction : l'industrie cède devant la pression chinoise (Arcelor, Brandt, automobile), l'appareil de distribution et les grandes marques passent aux mains d'investisseurs étrangers, et les petits génies du digital cherchent à fuir ailleurs.
3 min de lecture
MOTS-CLESéconomie , Brandt , France , Budget , industrie , production , consommation , entreprises , croissance , PIB , salariés , échec , déclin
THEMATIQUESEconomie
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.