Le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, quittent le palais de l'Élysée après le Conseil des ministres, à Paris, le 10 décembre 2025.

©

ATLANTICO BUSINESS

15 décembre 2025

Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 

L'appareil de production de richesse est en voie de destruction : l'industrie cède devant la pression chinoise (Arcelor, Brandt, automobile), l'appareil de distribution et les grandes marques passent aux mains d'investisseurs étrangers, et les petits génies du digital cherchent à fuir ailleurs.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

