DES DRONES ET DES VOITURES
12 juin 2026
Dilemme industriel : l’armement, nouveau marché pour les constructeurs automobiles européens… mais jusqu’où ?
Alors que la guerre en Ukraine s’éternise, et face aux menaces de désengagement des Etats-Unis, les industriels européens veulent participer à l'effort de défense sans pour autant devenir des acteurs de l'économie de guerre avec toutes les contraintes éthiques, réglementaires et commerciales que cela implique.
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).