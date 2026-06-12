DES DRONES ET DES VOITURES

12 juin 2026

Dilemme industriel : l’armement, nouveau marché pour les constructeurs automobiles européens… mais jusqu’où ?

Alors que la guerre en Ukraine s’éternise, et face aux menaces de désengagement des Etats-Unis, les industriels européens veulent participer à l'effort de défense sans pour autant devenir des acteurs de l'économie de guerre avec toutes les contraintes éthiques, réglementaires et commerciales que cela implique.