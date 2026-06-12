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Un employé travaille sur une chaîne de montage du site de production Ampere ElectriCity du groupe Renault à Douai, le 5 mars 2025.
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DES DRONES ET DES VOITURES

12 juin 2026

Dilemme industriel : l’armement, nouveau marché pour les constructeurs automobiles européens… mais jusqu’où ?

Alors que la guerre en Ukraine s’éternise, et face aux menaces de désengagement des Etats-Unis, les industriels européens veulent participer à l'effort de défense sans pour autant devenir des acteurs de l'économie de guerre avec toutes les contraintes éthiques, réglementaires et commerciales que cela implique.

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MOTS-CLES

industrie , défense , drones , Renault , Volkswagen , Mercedes , Dassault , Thalès , voitures , automobiles , véhicules , chars , ukraine , Guerre en Ukraine

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

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