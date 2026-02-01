©
De petites améliorations du sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation sont liées à une vie plus longue.
BIENFAITS INSOUPCONNES
1 février 2026
De petites adaptations pour dormir mieux, de l'activité physique et une bonne alimentation : le bon cocktail pour une vie plus longue
De petites améliorations de nos habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact significatif sur la longévité et la santé. Selon une étude britannique récente, quelques minutes supplémentaires de sommeil, d’activité physique ou une alimentation légèrement améliorée suffisent à réduire les risques de maladie et à gagner des années de vie en bonne santé.
5 min de lecture
MOTS-CLESsanté , Alimentation , vieillir , forme , autonomie , sommeil , activité physique , nourriture , rythme de sommeil , bien-être
THEMATIQUESSanté
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.
Populaires
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.