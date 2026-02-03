POLITIQUE
Gérald Darmanin indique, dans une lettre aux agents de l’administration pénitentiaire, qu’il compte modifier la législation afin que les détenus participent aux frais d’incarcération.

TIGRE DE PAPIER

3 février 2026

Criminalité : mais qui a encore peur de la justice française en 2026 ?

Pendant que M. Darmanin multiplie ses usuelles promesses et annonces, que se passe-t-il vrai-ment sur le terrain des faits réels, dans les derniers mois de 2025 ? Et que cela nous annonce-t-il pour 2026 ? D'abord, voyons la justice elle-même ; la semaine prochaine l'état pire encore - ce n'est pas peu dire - dans lequel croupit la pénitentiaire, 3e des instances répressives de l'État : police - justice - pénitentiaire.

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

