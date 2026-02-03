TIGRE DE PAPIER

3 février 2026

Criminalité : mais qui a encore peur de la justice française en 2026 ?

Pendant que M. Darmanin multiplie ses usuelles promesses et annonces, que se passe-t-il vrai-ment sur le terrain des faits réels, dans les derniers mois de 2025 ? Et que cela nous annonce-t-il pour 2026 ? D'abord, voyons la justice elle-même ; la semaine prochaine l'état pire encore - ce n'est pas peu dire - dans lequel croupit la pénitentiaire, 3e des instances répressives de l'État : police - justice - pénitentiaire.