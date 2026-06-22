COURSE A L'INNOVATION
22 juin 2026
Coupe du monde 2026 : Caméras sur les arbitres, intelligence artificielle... Voilà comment la technologie révolutionne le football
Chaque coupe du monde sert de laboratoire grandeur nature pour les nouvelles technologies du football. Derrière les innovations visibles par les supporters se cache un important travail de recherche mené dans les universités et les centres spécialisés, souvent suivi de près par la FIFA afin d'offrir au public le spectacle sportif de demain.
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En tant qu'ingénieur du sport, Thomas Allen s'intéresse à l'impact de l'ingénierie et de la technologie sur le sport, notamment en termes de performance, de participation et de risque de blessure. Il apprécie particulièrement collaborer avec des chercheurs et travailler avec des marques et des organisations sportives.
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En tant qu'ingénieur du sport, Thomas Allen s'intéresse à l'impact de l'ingénierie et de la technologie sur le sport, notamment en termes de performance, de participation et de risque de blessure. Il apprécie particulièrement collaborer avec des chercheurs et travailler avec des marques et des organisations sportives.