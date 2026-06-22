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L'attaquant français numéro 10, Kylian Mbappé, tire pour marquer le troisième but de son équipe lors du match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Sénégal au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford, le 16 juin 2026.
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COURSE A L'INNOVATION

22 juin 2026

Coupe du monde 2026 : Caméras sur les arbitres, intelligence artificielle... Voilà comment la technologie révolutionne le football

Chaque coupe du monde sert de laboratoire grandeur nature pour les nouvelles technologies du football. Derrière les innovations visibles par les supporters se cache un important travail de recherche mené dans les universités et les centres spécialisés, souvent suivi de près par la FIFA afin d'offrir au public le spectacle sportif de demain.

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MOTS-CLES

sport , Football , FIFA , Coupe du monde , Intelligence Artificielle , caméras , spectacle , technologie , laboratoires , terrain , chaussures , ballon , données

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Allen

En tant qu'ingénieur du sport, Thomas Allen s'intéresse à l'impact de l'ingénierie et de la technologie sur le sport, notamment en termes de performance, de participation et de risque de blessure. Il apprécie particulièrement collaborer avec des chercheurs et travailler avec des marques et des organisations sportives.

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