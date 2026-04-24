TROUBLE DU SOMMEIL

24 avril 2026

Comment les scientifiques ont changé leur point de vue sur l'insomnie

Longtemps considérée comme un simple symptôme d’autres troubles, l’insomnie est désormais reconnue par les scientifiques comme une pathologie à part entière. Les recherches des vingt dernières années ont profondément transformé la compréhension de ce trouble du sommeil.