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Nombreuses sont les personnes qui se réveillent à peu près à la même heure chaque nuit et qui commencent à se demander si leur sommeil est perturbé.
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TROUBLE DU SOMMEIL

24 avril 2026

Comment les scientifiques ont changé leur point de vue sur l'insomnie

Longtemps considérée comme un simple symptôme d’autres troubles, l’insomnie est désormais reconnue par les scientifiques comme une pathologie à part entière. Les recherches des vingt dernières années ont profondément transformé la compréhension de ce trouble du sommeil.

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MOTS-CLES

insomnie , sommeil , repos , sieste , médecine du sommeil , santé , impact , rythme de sommeil , scientifiques , Étude , recherche

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Iuliana Hartescu

Iuliana Hartescu est maître de conférences en psychologie à l'Université de Loughborough.

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