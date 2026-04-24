TROUBLE DU SOMMEIL
24 avril 2026
Comment les scientifiques ont changé leur point de vue sur l'insomnie
Longtemps considérée comme un simple symptôme d’autres troubles, l’insomnie est désormais reconnue par les scientifiques comme une pathologie à part entière. Les recherches des vingt dernières années ont profondément transformé la compréhension de ce trouble du sommeil.
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MOTS-CLESinsomnie , sommeil , repos , sieste , médecine du sommeil , santé , impact , rythme de sommeil , scientifiques , Étude , recherche
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Iuliana Hartescu est maître de conférences en psychologie à l'Université de Loughborough.
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A PROPOS DES AUTEURS
Iuliana Hartescu est maître de conférences en psychologie à l'Université de Loughborough.