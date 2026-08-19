EMPATHIE

Comment exprimer son inquiétude à une personne souffrant d'un trouble du comportement alimentaire ?

Face à une perte de poids importante ou à des comportements alimentaires préoccupants, la peur de mal faire peut conduire à garder le silence. Pourtant, lorsqu’un proche souffre d’un trouble du comportement alimentaire, la manière d’exprimer son inquiétude peut compter.