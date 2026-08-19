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Lorsqu’un proche souffre d’un trouble du comportement alimentaire, la manière d’exprimer son inquiétude peut compter.
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EMPATHIE

19 août 2026

Comment exprimer son inquiétude à une personne souffrant d'un trouble du comportement alimentaire ?

Face à une perte de poids importante ou à des comportements alimentaires préoccupants, la peur de mal faire peut conduire à garder le silence. Pourtant, lorsqu’un proche souffre d’un trouble du comportement alimentaire, la manière d’exprimer son inquiétude peut compter.

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MOTS-CLES

inquietude , proche , conseils , Guide , Alimentation , nourriture , comportements alimentaires , troubles du comportement , habitudes , régime , poids , surpoids , détresse psychologique , dialogue , soutien psychologique , empathie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Miranda Roberts

Miranda Roberts est diététicienne, responsable de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'Université polytechnique du Wisconsin-Stout.