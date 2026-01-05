©
Se focaliser uniquement sur le poids peut occulter d'autres changements qui améliorent la santé de manière plus fiable et durable.
Cinq façons d'améliorer votre santé cette année sans perdre de poids
Chaque année en janvier, les recherches internet pour les termes « régime » et « perte de poids » explosent, les salles de sport sont bondées et les tendances minceur se répandent sur les réseaux sociaux. Pourtant, les études montrent que la plupart des personnes qui essaient le dernier régime miracle ne parviennent pas à maintenir leur poids.
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).
