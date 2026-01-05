A LIRE

5 janvier 2026

Cinq façons d'améliorer votre santé cette année sans perdre de poids

Chaque année en janvier, les recherches internet pour les termes « régime » et « perte de poids » explosent, les salles de sport sont bondées et les tendances minceur se répandent sur les réseaux sociaux. Pourtant, les études montrent que la plupart des personnes qui essaient le dernier régime miracle ne parviennent pas à maintenir leur poids.