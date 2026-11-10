LEGITIMITES NOUVELLES
10 novembre 2026
Christine Lagarde vs Teddy Riner : le match candidate d’en haut, candidat d’en bas
D’un côté, une ancienne directrice du FMI qui n’a jamais annoncé sa candidature, mais que les cercles centristes verraient déjà en présidentielle. De l’autre, un judoka pris au sérieux à peu près nulle part dans ces mêmes cercles, malgré une popularité largement supérieure aux politiques professionnels. Entre réseaux hérités et légitimité par les urnes, qui décide vraiment de ce qu’est aujourd’hui un candidat crédible ?
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Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.