LEGITIMITES NOUVELLES

Christine Lagarde vs Teddy Riner : le match candidate d’en haut, candidat d’en bas

D’un côté, une ancienne directrice du FMI qui n’a jamais annoncé sa candidature, mais que les cercles centristes verraient déjà en présidentielle. De l’autre, un judoka pris au sérieux à peu près nulle part dans ces mêmes cercles, malgré une popularité largement supérieure aux politiques professionnels. Entre réseaux hérités et légitimité par les urnes, qui décide vraiment de ce qu’est aujourd’hui un candidat crédible ?