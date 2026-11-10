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Teddy Riner a annoncé le 9 novembre 2026 sa candidature à l'élection présidentielle de l'année suivante, après avoir exprimé son inquiétude face à la « montée de l'extrême droite ».
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LEGITIMITES NOUVELLES

10 novembre 2026

Christine Lagarde vs Teddy Riner : le match candidate d’en haut, candidat d’en bas

D’un côté, une ancienne directrice du FMI qui n’a jamais annoncé sa candidature, mais que les cercles centristes verraient déjà en présidentielle. De l’autre, un judoka pris au sérieux à peu près nulle part dans ces mêmes cercles, malgré une popularité largement supérieure aux politiques professionnels. Entre réseaux hérités et légitimité par les urnes, qui décide vraiment de ce qu’est aujourd’hui un candidat crédible ?

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MOTS-CLES

Politique , élection présidentielle 2027 , Teddy Riner , Christine Lagarde , candidatures , en haut , en bas , légitimité , compétence , peuple , élites , gueux , BCE , populisme , déconnexion

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est écrivain, leader du mouvement « Les Gueux » et réalisateur du film « Le combat des invisibles ».

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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

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