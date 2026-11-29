Hausse des températures, recul des précipitations, sécheresses à répétition : l'Europe voit progresser le risque de désertification. Il pèse sur les terres agricoles, les ressources en eau et les écosystèmes, surtout autour de la Méditerranée. Avec le changement climatique, des surfaces croissantes devraient basculer vers des conditions plus arides dans les prochaines décennies.

Un sol qui meurt, pas un désert qui avance

Le terme prête à confusion. La désertification ne désigne pas l'extension des déserts traditionnels comme le Sahara. Le droit européen la définit comme la dégradation des terres des zones arides, semi-arides et subhumides sèches, sous l'effet des variations climatiques et de l'activité humaine. Concrètement, des terres qui nourrissaient des cultures perdent peu à peu leur capacité à porter une végétation. Parmi les causes humaines figurent l'agriculture intensive, la déforestation, le surpâturage et les prélèvements excessifs dans les nappes.

Un rapport qui comble un vide

Le rapport du JRC répond à une critique ancienne. En 2018, la Cour des comptes européenne avait jugé que la Commission n'avait pas une vision claire de la désertification et de la dégradation des terres, et que les mesures prises pour les combattre manquaient de cohérence. Intitulé « Towards a better characterisation of land degradation and desertification in the European Union », le rapport présente une méthodologie actualisée pour identifier les zones touchées dans l'UE.

Ses conclusions sont nettes. Les zones sèches couvrent environ 611 000 km² dans l'Union, soit près de 15 % de son territoire. Quelque 530 000 km² y sont affectés par la désertification, ce qui concerne environ 42 millions de personnes. Au-delà des seules zones sèches, 56,4 % du territoire de l'UE présente au moins un indicateur de dégradation des terres.

L'Espagne en première ligne, Chypre la plus peuplée

Rapporté à la superficie nationale, l'Espagne est le pays le plus touché, avec 53 % de son territoire, devant Chypre (45 %), la Grèce (36 %) et le Portugal (28 %). L'impact humain est encore plus marqué à Chypre : 61 % de la population, soit environ 700 000 personnes, vit dans des zones affectées. En Grèce, la proportion atteint 47 %.

Le rapport signale aussi les conséquences sociales. La désertification est associée à un risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale, ainsi qu'à des problèmes de santé liés aux poussières en suspension. Les auteurs restent prudents : une corrélation ne démontre pas un lien de causalité, et rien n'indique que la désertification cause directement la pauvreté, ni l'inverse.

La France n'est plus épargnée

Longtemps, la France a abordé la désertification comme un problème des autres, surtout de l'Afrique sahélienne. Ce n'est plus le cas : fin 2024, elle a rejoint la liste des pays affectés par la désertification. Selon un état des lieux réalisé par Nitidae pour le Comité scientifique français de la désertification, le climat de près de 32,6 % du territoire hexagonal a évolué vers un climat plus sec entre 1993 et 2022. En intégrant les indicateurs préconisés par le JRC, la désertification affecte 751 700 hectares en métropole, soit 1,4 % du territoire.

Le pourtour méditerranéen est le plus exposé : 7 % du territoire de l'Occitanie, soit environ 510 000 hectares, est classé en zone semi-aride ou subhumide sèche, contre 1,8 % pour la France entière. Le pays reste donc loin des niveaux espagnols, mais la tendance va dans le même sens.

Un risque qui remonte vers le nord

Le phénomène dépasse désormais les régions traditionnellement arides. Le JRC souligne que les scénarios de changement climatique indiquent une vulnérabilité croissante à l'aridité dans le sud et le centre de l'Europe, sans s'y limiter.

Les sécheresses le confirment. D'après Eurostat, 156 703 km² de terres européennes ont été touchés par la sécheresse en 2024, avec des pics en 2018 (520 817 km²) et 2022 (558 313 km²). Malgré des valeurs plus basses en 2023 et 2024, la moyenne mobile sur dix ans montre une hausse. L'année 2025 a renversé l'accalmie : selon l'Agence européenne pour l'environnement, la végétation n'a pas retrouvé son niveau de référence sur 247 668 km², ce qui fait de 2025 la quatrième année la plus sèche depuis 2000.

Sécurité alimentaire en jeu