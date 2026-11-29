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Les narcissiques et le pouvoir : ce que dit vraiment l'étude qui affole les réseaux sociaux

Un fil très partagé sur X affirme qu'une étude scientifique prouverait que « des idiots narcissiques dirigent le monde ». L'étude existe : c'est une méta-analyse d'Emily Grijalva et de ses collègues, publiée en 2015 dans la revue Personnel Psychology, qui rassemble les travaux menés sur des milliers de personnes. Mais elle dit tout autre chose. Les narcissiques accèdent un peu plus facilement aux postes de chef, sans y être plus efficaces que les autres, et un narcissisme modéré pourrait même aider à diriger. Des travaux plus récents, dont une étude parue en 2026 dans American Psychologist, montrent que ce sont aussi ceux qui doutent d'eux-mêmes qui portent les narcissiques au pouvoir. À l'approche de la présidentielle de 2027, le psychanalyste Pascal Neveu et la politologue Virginie Martin décryptent cette fascination.