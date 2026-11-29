EGO
29 novembre 2026
Les narcissiques et le pouvoir : ce que dit vraiment l'étude qui affole les réseaux sociaux
Un fil très partagé sur X affirme qu'une étude scientifique prouverait que « des idiots narcissiques dirigent le monde ». L'étude existe : c'est une méta-analyse d'Emily Grijalva et de ses collègues, publiée en 2015 dans la revue Personnel Psychology, qui rassemble les travaux menés sur des milliers de personnes. Mais elle dit tout autre chose. Les narcissiques accèdent un peu plus facilement aux postes de chef, sans y être plus efficaces que les autres, et un narcissisme modéré pourrait même aider à diriger. Des travaux plus récents, dont une étude parue en 2026 dans American Psychologist, montrent que ce sont aussi ceux qui doutent d'eux-mêmes qui portent les narcissiques au pouvoir. À l'approche de la présidentielle de 2027, le psychanalyste Pascal Neveu et la politologue Virginie Martin décryptent cette fascination.
12 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
Le narcissisme aide à conquérir le pouvoir, pas à bien l'exercer.
Les narcissiques se jugent meilleurs dirigeants que ne les jugent leurs équipes.
Un narcissisme modéré peut être utile ; c'est l'excès qui devient dangereux.
Les crises et l'incertitude renforcent l'attrait pour les leaders qui affichent leurs certitudes.
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THEMATIQUESPolitique
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).