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Un pharmacien va proposer le médicament antidiabétique Ozempic à l'un de ses clients.
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SANTE

24 avril 2026

Cette "personnalité Ozempic" que développent ceux qui prennent les nouveaux médicaments amaigrissants

Alors que les agonistes du GLP-1, comme Ozempic, transforment la prise en charge du diabète et de la perte de poids, de nouvelles études suggèrent qu’ils pourraient aussi modifier le rapport au plaisir et à l’émotion. Entre bénéfices psychiques et risque d’anhédonie, une zone grise émerge.

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MOTS-CLES

santé , Ozempic , médicaments , effets secondaires , personnalité ozempic , traitements , régime , perte de poids , diabète , risques , GLP-1 , agoniste du GLP-1 , plaisir , émotions

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Réginald Allouche

Réginald Allouche est un médecin nutritionniste, chercheur, enseignant et ingénieur biomédical, auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes de santé publique.

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