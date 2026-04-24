SANTE
24 avril 2026
Cette "personnalité Ozempic" que développent ceux qui prennent les nouveaux médicaments amaigrissants
Alors que les agonistes du GLP-1, comme Ozempic, transforment la prise en charge du diabète et de la perte de poids, de nouvelles études suggèrent qu’ils pourraient aussi modifier le rapport au plaisir et à l’émotion. Entre bénéfices psychiques et risque d’anhédonie, une zone grise émerge.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Réginald Allouche est un médecin nutritionniste, chercheur, enseignant et ingénieur biomédical, auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes de santé publique.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Réginald Allouche est un médecin nutritionniste, chercheur, enseignant et ingénieur biomédical, auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes de santé publique.