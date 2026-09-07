REALITE CAMOUFLEE

Ces pillages dont l’ampleur ne cesse de croître en France

Vols d’engins de chantier, de véhicules utilitaires, d’outillage ou encore de câbles : le pillage des équipements professionnels prend une ampleur croissante en France. Pour les entreprises du BTP et de l’artisanat, ces vols ne se limitent pas au coût du matériel : ils entraînent retards, pertes d’exploitation et hausse des primes d’assurance, fragilisant davantage un secteur déjà sous pression.