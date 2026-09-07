REALITE CAMOUFLEE
7 septembre 2026
Ces pillages dont l’ampleur ne cesse de croître en France
Vols d’engins de chantier, de véhicules utilitaires, d’outillage ou encore de câbles : le pillage des équipements professionnels prend une ampleur croissante en France. Pour les entreprises du BTP et de l’artisanat, ces vols ne se limitent pas au coût du matériel : ils entraînent retards, pertes d’exploitation et hausse des primes d’assurance, fragilisant davantage un secteur déjà sous pression.
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MOTS-CLESinsécurité , délinquance , pillages , pilleurs , cuivre , vélos , vol , délinquants , criminalité , Justice , police , Fiasco , engins de chantiers , tracteurs , chiffres , statistiques de la délinquance , Gérald Darmanin , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , en même temps , Coût , assurances
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.