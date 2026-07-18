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Canicule : juillet aux tisons, automne à l'inflation dans l’alimentation ?

Trois vagues de chaleur en moins de six semaines ont durement frappé les cultures françaises. Si les pertes de récoltes sont déjà bien réelles pour les céréales comme pour certaines productions de fruits et légumes, une question demeure : cette canicule se traduira-t-elle par une nouvelle flambée des prix alimentaires à l'automne ?