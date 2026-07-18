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Avec plus d'un mois et demi d'avance sur le calendrier habituel, un agriculteur français récolte un champ de maïs à Courcement, près de Bonnetable, dans le nord-ouest de la France.
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ATLANTICO BUSINESS

18 juillet 2026

Canicule : juillet aux tisons, automne à l'inflation dans l’alimentation ?

Trois vagues de chaleur en moins de six semaines ont durement frappé les cultures françaises. Si les pertes de récoltes sont déjà bien réelles pour les céréales comme pour certaines productions de fruits et légumes, une question demeure : cette canicule se traduira-t-elle par une nouvelle flambée des prix alimentaires à l'automne ?

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MOTS-CLES

inflation , Agriculture , canicule , Sécheresse , récoltes , agriculteurs , fruits , légumes , volailles , poulets , maïs , produits frais , Alimentation , aliments , nourriture , Blé , pouvoir d'achat , ménages , consommation , prix , Budget , tarifs , facture , hausse des prix , consommateurs

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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Daniel Sauvaitre

Daniel Sauvaitre est le président d’Interfel.

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Eric Thirouin

Eric Thirouin est le président de l’AGPB.

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