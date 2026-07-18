ATLANTICO BUSINESS
18 juillet 2026
Canicule : juillet aux tisons, automne à l'inflation dans l’alimentation ?
Trois vagues de chaleur en moins de six semaines ont durement frappé les cultures françaises. Si les pertes de récoltes sont déjà bien réelles pour les céréales comme pour certaines productions de fruits et légumes, une question demeure : cette canicule se traduira-t-elle par une nouvelle flambée des prix alimentaires à l'automne ?
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MOTS-CLESinflation , Agriculture , canicule , Sécheresse , récoltes , agriculteurs , fruits , légumes , volailles , poulets , maïs , produits frais , Alimentation , aliments , nourriture , Blé , pouvoir d'achat , ménages , consommation , prix , Budget , tarifs , facture , hausse des prix , consommateurs
THEMATIQUESEconomie
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Daniel Sauvaitre est le président d’Interfel.
Eric Thirouin est le président de l’AGPB.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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