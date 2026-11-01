DEPISTAGE

Cancers des jeunes adultes : la « bombe à retardement » que l’on ne sait pas encore expliquer

Une étude du Fonds mondial de recherche contre le cancer, rapportée par The Guardian, met en évidence une hausse marquée de plusieurs cancers chez les moins de 50 ans en Angleterre, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Côlon, rectum, rein, prostate, utérus : les taux ont parfois doublé en vingt ans. Mais les causes restent à établir. Jean-Roland Moreau décrypte les apports et les limites de ces travaux, et plaide pour une refonte de notre politique de dépistage.