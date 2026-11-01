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Des radiologues supervisent un patient subissant une IRM à l'aide d'un appareil d'imagerie hybride de nouvelle génération appelé TEP/IRM (scanner PET-IRM), le 5 juin 2019 à l'hôpital Mondor de Créteil.
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DEPISTAGE

1 novembre 2026

Cancers des jeunes adultes : la « bombe à retardement » que l’on ne sait pas encore expliquer

Une étude du Fonds mondial de recherche contre le cancer, rapportée par The Guardian, met en évidence une hausse marquée de plusieurs cancers chez les moins de 50 ans en Angleterre, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Côlon, rectum, rein, prostate, utérus : les taux ont parfois doublé en vingt ans. Mais les causes restent à établir. Jean-Roland Moreau décrypte les apports et les limites de ces travaux, et plaide pour une refonte de notre politique de dépistage.

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MOTS-CLES

cancer , dépistage , cancer du sein , cancer du poumon , cancer jeunes adultes , cancer moins de 50 ans , cancer colorectal précoce , étude WCRF , dépistage cancer 30 ans , obésité cancer , microplastique cancer , PFAS , alimentation ultratransformée , intelligence artificielle santé , prévention , santé , épidémiologie , environnement , foie , reins , utérus , Tabac

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Roland Moreau

Jean-Roland Moreau est biophysicien et inspecteur général des Affaires sociales. 

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