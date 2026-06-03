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Le logo d'OpenAI, l'organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle.
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ATLANTICO BUSINESS

3 juin 2026

Bulle ou pas bulle ? L’IA, cette locomotive de l’économie américaine qui ne fonctionne comme aucune autre auparavant

Alors  que les investisseurs rêvent de SpaceX, d’OpenAI et des mille milliards de dollars promis par l’intelligence artificielle, un autre phénomène prend forme : une concentration historique de la richesse, de la croissance et des paris boursiers. Comme souvent dans l’histoire financière, le danger pourrait venir précisément de ce qui paraît aujourd’hui irrésistible.

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MOTS-CLES

OpenAI , chatGPT , Anthropic , finance , économie , pari , Bourse , Wall Street , xAI , Intelligence Artificielle , SpaceX , Sam Altman , Dario Amodei , Investisseurs , valorisation , dollars , actions , actionnaires , États-Unis , croissance , industrie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.