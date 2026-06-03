ATLANTICO BUSINESS
3 juin 2026
Bulle ou pas bulle ? L’IA, cette locomotive de l’économie américaine qui ne fonctionne comme aucune autre auparavant
Alors que les investisseurs rêvent de SpaceX, d’OpenAI et des mille milliards de dollars promis par l’intelligence artificielle, un autre phénomène prend forme : une concentration historique de la richesse, de la croissance et des paris boursiers. Comme souvent dans l’histoire financière, le danger pourrait venir précisément de ce qui paraît aujourd’hui irrésistible.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.