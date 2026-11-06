SUICIDE COLLECTIF

Budget rejeté à l’unanimité : la France s’enfonce dans l’irresponsabilité

Le 4 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté la partie recettes du budget 2027 par 458 voix contre et aucune pour, au moment même où la France emprunte à des taux élevés. Pour Hugo Spring-Ragain, économiste et directeur des études de GenerationLibre, ce vote révèle un double déficit, financier et de responsabilité. Il plaide pour que les élus qui votent les budgets en assument enfin les conséquences.