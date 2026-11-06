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Un grand écran affiche les résultats d'un vote, avec zéro voix pour, suite à un vote lors d'une session de l'Assemblée nationale sur l'examen en première lecture du projet de loi de finances de l'État pour 2027, le 4 novembre 2026.
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SUICIDE COLLECTIF

6 novembre 2026

Budget rejeté à l’unanimité : la France s’enfonce dans l’irresponsabilité

Le 4 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté la partie recettes du budget 2027 par 458 voix contre et aucune pour, au moment même où la France emprunte à des taux élevés. Pour Hugo Spring-Ragain, économiste et directeur des études de GenerationLibre, ce vote révèle un double déficit, financier et de responsabilité. Il plaide pour que les élus qui votent les budgets en assument enfin les conséquences.

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MOTS-CLES

Budget , France , Budget 2027 , rejet du budget , assemblée nationale , PLF 2027 , dette publique , OAT , taux d'intérêt , déficit public , 49.3 , ordonnances budgétaires , Loi spéciale , règle d'or , Hugo Spring-Ragain , GenerationLibre , génération libre

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.