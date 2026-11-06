SUICIDE COLLECTIF
6 novembre 2026
Budget rejeté à l’unanimité : la France s’enfonce dans l’irresponsabilité
Le 4 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté la partie recettes du budget 2027 par 458 voix contre et aucune pour, au moment même où la France emprunte à des taux élevés. Pour Hugo Spring-Ragain, économiste et directeur des études de GenerationLibre, ce vote révèle un double déficit, financier et de responsabilité. Il plaide pour que les élus qui votent les budgets en assument enfin les conséquences.
10 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
A PROPOS DES AUTEURS
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.