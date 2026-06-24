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Le chapeau d'un homme sur lequel on peut lire « Pourquoi le Brexit » lors d'une petite manifestation anti-Brexit à Parliament Square, à Londres, le 4 mars 2026.
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ANALYSE

24 juin 2026

Le Brexit, échec pour le Royaume-Uni ? Et si le diagnostic faisait lui-même partie du problème…

Comme dans X-Files, la vérité est sans doute ailleurs. Depuis le vote de juin 2016, une certaine intelligentsia européenne se délecte du Brexit comme d’une preuve enfin tangible que les peuples ont tort quand ils désobéissent. Les graphiques s’accumulent, les bilans s’alourdissent, le verdict semble sans appel. Mais que mesure-t-on exactement ? Et si l’acte d’accusation révélait moins l’échec du Brexit que l’incapacité des élites à nommer correctement les maux qui ont rendu ce vote possible ?

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MOTS-CLES

Brexit , Royaume-Uni , Union européenne , élites , Economie , souveraineté , immigration

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.

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