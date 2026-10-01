INCENDIES ET SCENES DE VIOLENCES
1 octobre 2026
Blocus des lycées : "LFI et ses proxys de l'ultragauche" sont "à l'origine du mouvement", selon Matignon après la cellule interministérielle de crise
Incendies, dégradations et agressions ont marqué jeudi la mobilisation lycéenne dans plusieurs villes de France ce jeudi. À Nantes, Marseille et Rouen, plusieurs établissements ou équipements ont été pris pour cible. Face à la multiplication des incidents, le gouvernement annonce des mesures pour renforcer la sécurité et appelle à une réponse pénale ferme.
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MOTS-CLESLycéens , lycées , mobilisation , colère , incendies , dégradations , perturbations , Gabriel Attal , Bruno Retailleau , incidents , violences , Marseille , lycée Nelson Mandela , Roubaix , Paris , Seine Saint-Denis , Gérald Darmanin , Laurent Nuñez , LFI , La France insoumise , Jean-Luc Mélenchon , Laurent Wauquiez , Jordan Bardella , Marine Le Pen
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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