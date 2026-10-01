INCENDIES ET SCENES DE VIOLENCES

Blocus des lycées : "LFI et ses proxys de l'ultragauche" sont "à l'origine du mouvement", selon Matignon après la cellule interministérielle de crise

Incendies, dégradations et agressions ont marqué jeudi la mobilisation lycéenne dans plusieurs villes de France ce jeudi. À Nantes, Marseille et Rouen, plusieurs établissements ou équipements ont été pris pour cible. Face à la multiplication des incidents, le gouvernement annonce des mesures pour renforcer la sécurité et appelle à une réponse pénale ferme.