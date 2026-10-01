POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des poubelles sont incendiées devant le lycée des Menuts lors d'une manifestation étudiante à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 1er octobre 2026.
See image caption
See copyright

INCENDIES ET SCENES DE VIOLENCES

1 octobre 2026

Blocus des lycées : "LFI et ses proxys de l'ultragauche" sont "à l'origine du mouvement", selon Matignon après la cellule interministérielle de crise

Incendies, dégradations et agressions ont marqué jeudi la mobilisation lycéenne dans plusieurs villes de France ce jeudi. À Nantes, Marseille et Rouen, plusieurs établissements ou équipements ont été pris pour cible. Face à la multiplication des incidents, le gouvernement annonce des mesures pour renforcer la sécurité et appelle à une réponse pénale ferme.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Lycéens , lycées , mobilisation , colère , incendies , dégradations , perturbations , Gabriel Attal , Bruno Retailleau , incidents , violences , Marseille , lycée Nelson Mandela , Roubaix , Paris , Seine Saint-Denis , Gérald Darmanin , Laurent Nuñez , LFI , La France insoumise , Jean-Luc Mélenchon , Laurent Wauquiez , Jordan Bardella , Marine Le Pen

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1L’Ukraine bientôt dépassée par la capacité de la Russie à contrer ses innovations technologiques ? L’avertissement d’Eric Schmidt, l’ex patron de Google
2Alain Soral, Jordan Bardella et TOUS les autres : radioscopie d’une génération sous influence
3Envolée de la dette : les leçons du bilan des maires écologistes à Strasbourg et ailleurs
4Derrière le RN parti-téflon, des électeurs lucides prêts à payer le prix de leur envie de rupture
5Les images captées à l'intérieur du vol entre Dubaï et Tel-Aviv dérouté, la piste d'une tentative d'attentat terroriste étudiée
6La méthode Milei : imposer le libéralisme à un pays shooté à la dépense publique… quelles leçons pour la France ?
7TDAH : voilà comment l'hyperactivité peut évoluer avec l'âge