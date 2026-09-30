FLYDUBAI

Les images captées à l'intérieur du vol entre Dubaï et Tel-Aviv dérouté, la piste d'une tentative d'attentat terroriste étudiée

Un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l'Arabie saoudite mercredi 30 septembre après une violente altercation entre les deux pilotes. Des passagers racontent être intervenus pour maîtriser l'un d'eux, qui aurait poignardé son collègue avec un couteau.