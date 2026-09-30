FLYDUBAI
30 septembre 2026
Les images captées à l'intérieur du vol entre Dubaï et Tel-Aviv dérouté, la piste d'une tentative d'attentat terroriste étudiée
Un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l'Arabie saoudite mercredi 30 septembre après une violente altercation entre les deux pilotes. Des passagers racontent être intervenus pour maîtriser l'un d'eux, qui aurait poignardé son collègue avec un couteau.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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