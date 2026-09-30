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FLYDUBAI

30 septembre 2026

Les images captées à l'intérieur du vol entre Dubaï et Tel-Aviv dérouté, la piste d'une tentative d'attentat terroriste étudiée

Un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l'Arabie saoudite mercredi 30 septembre après une violente altercation entre les deux pilotes. Des passagers racontent être intervenus pour maîtriser l'un d'eux, qui aurait poignardé son collègue avec un couteau.

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MOTS-CLES

avion , Flydubai , Tel-Aviv , Israël , terrorisme , attaque terroriste , Enquête , investigations , copilote , pilote d'avion , aviation , tentative d'attentat , attentat déjoué , crash d'avion

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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