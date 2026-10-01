CE QUE LE CERVEAU NOUS APPREND
1 octobre 2026
TDAH : voilà comment l'hyperactivité peut évoluer avec l'âge
Chez l’enfant comme chez l’adulte, le TDAH ne se manifeste pas toujours de la même manière. Hyperactivité physique, agitation intérieure, dispersion ou besoin constant de stimulation peuvent évoluer avec l’âge et selon l’environnement.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie