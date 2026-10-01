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TDAH : voilà comment l'hyperactivité peut évoluer avec l'âge

Chez l’enfant comme chez l’adulte, le TDAH ne se manifeste pas toujours de la même manière. Hyperactivité physique, agitation intérieure, dispersion ou besoin constant de stimulation peuvent évoluer avec l’âge et selon l’environnement.