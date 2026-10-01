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Un enfant souffrant de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) joue avec Maska, un chien de thérapie, au Sugar Rush Outdoors, un centre de loisirs axé sur la nature et les animaux.
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1 octobre 2026

TDAH : voilà comment l'hyperactivité peut évoluer avec l'âge

Chez l’enfant comme chez l’adulte, le TDAH ne se manifeste pas toujours de la même manière. Hyperactivité physique, agitation intérieure, dispersion ou besoin constant de stimulation peuvent évoluer avec l’âge et selon l’environnement.

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MOTS-CLES

hyperactivité , TDAH , jeunes , adultes , cerveau , science , évolution , médecine , santé , traitements , encadrement , environnement , influence , comportements

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Hourdé
Psychiatre auprès des tribunaux

Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie 

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