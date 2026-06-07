JUSTICE
7 juin 2026
Béatrice Brugère : "Non, les juges n'ont pas tous les droits mais ils en ont pris bien plus qu'on ne leur en a jamais donné"
Alors que l’affaire Lyhanna provoque une tempête sur la justice française, voici une interview avec l’une des meilleures expertes du système judiciaire français.
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A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice Brugère est Vice-Procureure de la République au TGI de Paris et secrétaire générale du syndicat FO magistrats.
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Béatrice Brugère est Vice-Procureure de la République au TGI de Paris et secrétaire générale du syndicat FO magistrats.