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Des magistrats dans un tribunal, image d'illustration.
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JUSTICE

7 juin 2026

Béatrice Brugère : "Non, les juges n'ont pas tous les droits mais ils en ont pris bien plus qu'on ne leur en a jamais donné"

Alors que l’affaire Lyhanna provoque une tempête sur la justice française, voici une interview avec l’une des meilleures expertes du système judiciaire français.

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MOTS-CLES

Justice , juges , Magistrats , condamnations , peine de prison , affaire Lyhanna , jugement , démocratie , France , avocat , prison , fermeté , réforme , ministre de la justice , système judiciaire , Magistrature

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Béatrice Brugère

Béatrice Brugère est Vice-Procureure de la République au TGI de Paris et secrétaire générale du syndicat FO magistrats. 