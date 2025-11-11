Un homme en train de se peser (image d'illustration).
11 novembre 2025
À l’autre bout du spectre des kilos : ces personnes qui ne parviennent pas à grossir
Des chercheurs étudient les raisons pour lesquelles certaines personnes sont naturellement très minces et ont du mal à prendre du poids. Les causes de cette maigreur offrent des pistes pour comprendre la physiologie du contrôle du poids.
Ute Eberle est une journaliste scientifique primée, qui écrit pour des publications allemandes et internationales. Après avoir vécu pendant dix ans à plusieurs mètres sous le niveau de la mer lors d'un long séjour aux Pays-Bas, elle est heureuse de se retrouver sur un terrain un peu plus élevé à Baltimore, dans le Maryland.
