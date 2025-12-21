REGULATION

21 décembre 2025

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : voilà pourquoi le gouvernement se jette en réalité… dans un piège

La ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, a annoncé que le gouvernement préparait un projet de loi pour limiter l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Entre contournements techniques massifs, risques pour les libertés publiques, effets pervers sur l’éducation et rapport de force défavorable face aux géants du numérique, cette interdiction pourrait bien se transformer en fausse bonne idée, voire en piège politique et sociétal.