Cette photo montre un garçon de 14 ans, alors qu’il consulte les réseaux sociaux sur son téléphone portable. (Image d'illustration)

Cette photo montre un garçon de 14 ans, alors qu’il consulte les réseaux sociaux sur son téléphone portable. (Image d'illustration)

REGULATION

21 décembre 2025

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : voilà pourquoi le gouvernement se jette en réalité… dans un piège

La ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, a annoncé que le gouvernement préparait un projet de loi pour limiter l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Entre contournements techniques massifs, risques pour les libertés publiques, effets pervers sur l’éducation et rapport de force défavorable face aux géants du numérique, cette interdiction pourrait bien se transformer en fausse bonne idée, voire en piège politique et sociétal.

Photo of Thierry Berthier
Photo of David Fayon
Thierry Berthier Go to Thierry Berthier page et David Fayon Go to David Fayon page

14 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

David Fayon image
David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

