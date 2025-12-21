©
Une membre du personnel soignant auprès d'un malade lors de la crise du Covid-19.
PROJET LOI FIN DE VIE
21 décembre 2025
Euthanasie : une majorité de Français en décalage avec la proposition de loi
Alors que la proposition de loi sur l’aide à mourir revient au cœur du débat parlementaire, une majorité de Français s’y oppose dans sa forme actuelle. Loin d’un rejet moral de l’euthanasie, cette défiance révèle un malaise démocratique profond, des inquiétudes sur la protection des plus vulnérables et un sentiment de précipitation politique, au regard des résultats d'une étude publiée par la Fondapol.
Dominique Reynié est professeur des Universités en science politique à l’Institut d’études politiques de Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol).
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Populismes : la pente fatale (Plon, 2011).
