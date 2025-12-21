POLITIQUE
Des personnes dansent devant le sapin de Noël illuminé, quelques instants après son illumination lors de l'événement d'illumination du sapin de Noël du Rockefeller Center à New York, le 3 décembre 2025.

©

MAGIE DE NOEL

21 décembre 2025

Voilà les guirlandes de Noël que vous devriez décrocher de votre sapin si vous tenez à votre santé

Les guirlandes lumineuses font partie intégrante de la magie de Noël, mais toutes ne sont pas inoffensives. Lumières clignotantes, scintillements invisibles, couleurs agressives ou intensité excessive peuvent provoquer maux de tête, fatigue visuelle, migraines, voire des crises chez les personnes les plus sensibles.

Photo of Catherine Manning
Photo of Arnold J. Wilkins
Catherine Manning Go to Catherine Manning page et Arnold J. Wilkins Go to Arnold J. Wilkins page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Catherine Manning image
Catherine Manning

Catherine Manning est professeure agrégée de psychologie à l'Université de Birmingham.

Arnold J. Wilkins image
Arnold J. Wilkins

Arnold J. Wilkins est professeur de psychologie à l'Université d'Essex.

