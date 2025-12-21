©
Des personnes dansent devant le sapin de Noël illuminé, quelques instants après son illumination lors de l'événement d'illumination du sapin de Noël du Rockefeller Center à New York, le 3 décembre 2025.
MAGIE DE NOEL
21 décembre 2025
Voilà les guirlandes de Noël que vous devriez décrocher de votre sapin si vous tenez à votre santé
Les guirlandes lumineuses font partie intégrante de la magie de Noël, mais toutes ne sont pas inoffensives. Lumières clignotantes, scintillements invisibles, couleurs agressives ou intensité excessive peuvent provoquer maux de tête, fatigue visuelle, migraines, voire des crises chez les personnes les plus sensibles.
Catherine Manning est professeure agrégée de psychologie à l'Université de Birmingham.
Arnold J. Wilkins est professeur de psychologie à l'Université d'Essex.
