21 décembre 2025

Voilà les guirlandes de Noël que vous devriez décrocher de votre sapin si vous tenez à votre santé

Les guirlandes lumineuses font partie intégrante de la magie de Noël, mais toutes ne sont pas inoffensives. Lumières clignotantes, scintillements invisibles, couleurs agressives ou intensité excessive peuvent provoquer maux de tête, fatigue visuelle, migraines, voire des crises chez les personnes les plus sensibles.