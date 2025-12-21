©
Le niveau de bonheur stagne et la confiance économique apparaît au plus bas en 2025.
PARADOXE D’EASTERLIN
21 décembre 2025
Toujours plus riches, toujours plus malheureux ? Mais l’argent est-il vraiment en cause ?
Alors que le revenu médian des ménages américains a fortement progressé depuis les années 1990, les indicateurs de bien-être stagnent et la confiance économique s’effrite. Faut-il y voir la preuve que la consommation ne rend pas heureux, comme l’affirment les partisans de la décroissance ?
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).