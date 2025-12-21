PARADOXE D’EASTERLIN

21 décembre 2025

Toujours plus riches, toujours plus malheureux ? Mais l’argent est-il vraiment en cause ?

Alors que le revenu médian des ménages américains a fortement progressé depuis les années 1990, les indicateurs de bien-être stagnent et la confiance économique s’effrite. Faut-il y voir la preuve que la consommation ne rend pas heureux, comme l’affirment les partisans de la décroissance ?