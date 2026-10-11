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Un panache de fumée s'élève lors d'une frappe aérienne menée par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite sur Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, le 9 octobre 2026.
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FRAPPES CIBLEES

11 octobre 2026

Arabie saoudite : 12 morts et plus de 300 blessés, dont une Française, dans une attaque menée par les Houthis sur l'aéroport de Riyad

Une frappe attribuée aux rebelles houthis contre l’aéroport international de Riyad, en Arabie saoudite, a fait au moins 12 morts et 309 blessés. Parmi les victimes figure une ressortissante française. Paris condamne fermement cette attaque et réaffirme son soutien au royaume saoudien.

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MOTS-CLES

Riyad , houthis , frappes , blessés , conflit , guerre , Moyen-Orient , Arabie Saoudite , française , frappes ciblées , Iran , menace , Yémen

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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