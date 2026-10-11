FRAPPES CIBLEES

Arabie saoudite : 12 morts et plus de 300 blessés, dont une Française, dans une attaque menée par les Houthis sur l'aéroport de Riyad

Une frappe attribuée aux rebelles houthis contre l’aéroport international de Riyad, en Arabie saoudite, a fait au moins 12 morts et 309 blessés. Parmi les victimes figure une ressortissante française. Paris condamne fermement cette attaque et réaffirme son soutien au royaume saoudien.