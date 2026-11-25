Dans une étude consacrée à la vie après un accident vasculaire cérébral (AVC), une personne ayant survécu à un tel événement a expliqué qu’elle réduisait ses activités durant la journée lorsqu’elle prévoyait de voir des amis le soir même. Lorsque l’on vit avec une fatigue chronique, même une journée ordinaire peut nécessiter ce type d’organisation. Sortir peut impliquer de devoir décider quelles autres tâches pourront attendre le lendemain.

Une synthèse de 66 études menées à travers le monde a estimé que la fatigue touche près de la moitié des personnes ayant survécu à un AVC. Elle peut apparaître peu après l’accident ou se manifester plus tard au cours du rétablissement, y compris chez des personnes par ailleurs bien rétablies. Elle peut également affecter des individus en bonne condition physique. La fatigue peut survenir après un effort très léger, et le repos n’apporte parfois qu’un soulagement limité. Les personnes ayant survécu à un AVC la décrivent comme « une fatigue sans commune mesure ».