SANTE
25 novembre 2026
Après un AVC, la fatigue peut persister même après une bonne récupération
Après un accident vasculaire cérébral (AVC), retrouver ses capacités physiques ne signifie pas nécessairement avoir récupéré toute son énergie. Près d’une personne sur deux ayant survécu à un AVC souffrirait de fatigue persistante, parfois intense, qui peut affecter aussi bien les activités physiques que la concentration et la vie sociale. Comment reconnaître cette fatigue particulière, en identifier les facteurs aggravants et mieux vivre avec au quotidien ?
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Dans une étude consacrée à la vie après un accident vasculaire cérébral (AVC), une personne ayant survécu à un tel événement a expliqué qu’elle réduisait ses activités durant la journée lorsqu’elle prévoyait de voir des amis le soir même. Lorsque l’on vit avec une fatigue chronique, même une journée ordinaire peut nécessiter ce type d’organisation. Sortir peut impliquer de devoir décider quelles autres tâches pourront attendre le lendemain.
Une synthèse de 66 études menées à travers le monde a estimé que la fatigue touche près de la moitié des personnes ayant survécu à un AVC. Elle peut apparaître peu après l’accident ou se manifester plus tard au cours du rétablissement, y compris chez des personnes par ailleurs bien rétablies. Elle peut également affecter des individus en bonne condition physique. La fatigue peut survenir après un effort très léger, et le repos n’apporte parfois qu’un soulagement limité. Les personnes ayant survécu à un AVC la décrivent comme « une fatigue sans commune mesure ».
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MOTS-CLESsanté , fatigue , douleur , AVC , accident vasculaire cérébral , rétablissement , bilan , Étude , fatigue chronique
THEMATIQUESSanté
Amreen Mahmood est maître de conférences en physiothérapie au Département des professions de santé, à l'Université métropolitaine de Manchester.
Amreen Mahmood est maître de conférences en physiothérapie au Département des professions de santé, à l'Université métropolitaine de Manchester.