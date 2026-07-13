JUSTICE
13 juillet 2026
Après le jugement d’appel du 7 juillet 2026 sur les assistants des eurodéputés du FN : conjectures sur la suite d’un feuilleton judiciaire
Si Marine Len Pen a retrouvé, à ce stade, le chemin de la présidentielle de 2027, son pourvoi en cassation ouvre une nouvelle séquence riche en incertitudes juridiques et politiques. Entre calendrier judiciaire, exécution des peines et préservation du débat démocratique, le dossier pourrait encore peser lourdement sur la campagne à venir.
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MOTS-CLESCour d’appel , Jordan Bardella , Marine Le Pen , assistants parlementaires , condamnation , bracelet électronique , Justice , Front National , Rassemblement National , élection présidentielle de 2027 , inéligibilité , juges , Magistrats , campagne présidentielle , calendrier , peine d'inéligibilité , exécution provisoire
THEMATIQUESJustice
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.