POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Marine Le Pen quitte la Cour d'appel de Paris, le 7 juillet 2026.
See image caption
See copyright

JUSTICE

13 juillet 2026

Après le jugement d’appel du 7 juillet 2026 sur les assistants des eurodéputés du FN : conjectures sur la suite d’un feuilleton judiciaire

Si Marine Len Pen a retrouvé, à ce stade, le chemin de la présidentielle de 2027, son pourvoi en cassation ouvre une nouvelle séquence riche en incertitudes juridiques et politiques. Entre calendrier judiciaire, exécution des peines et préservation du débat démocratique, le dossier pourrait encore peser lourdement sur la campagne à venir.

Photo of Jean-Eric Schoettl
Jean-Eric Schoettl Go to Jean-Eric Schoettl page

8 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Cour d’appel , Jordan Bardella , Marine Le Pen , assistants parlementaires , condamnation , bracelet électronique , Justice , Front National , Rassemblement National , élection présidentielle de 2027 , inéligibilité , juges , Magistrats , campagne présidentielle , calendrier , peine d'inéligibilité , exécution provisoire

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Eric Schoettl image
Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

Populaires

1La génération la plus représentée en Europe
2Arnaque au pneu crevé sur les autoroutes ou les parkings : les bandits de grand chemin sont-ils de retour en France ?
3L’Allemagne construit son propre complexe militaro-industriel dans un découplage majeur avec la France
4La SNCF devrait s’en inspirer : les TGV Eurostar vont passer en mode saoudiens et seront capables de résister à des températures extrêmes
5Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus
6Éolien allemand vs nucléaire français : le match des énergies par temps de canicule
7Identité numérique, interdiction des VPN, Chat control et cie : quand l’Europe se transforme en Big Brother