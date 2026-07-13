JUSTICE

Après le jugement d’appel du 7 juillet 2026 sur les assistants des eurodéputés du FN : conjectures sur la suite d’un feuilleton judiciaire

Si Marine Len Pen a retrouvé, à ce stade, le chemin de la présidentielle de 2027, son pourvoi en cassation ouvre une nouvelle séquence riche en incertitudes juridiques et politiques. Entre calendrier judiciaire, exécution des peines et préservation du débat démocratique, le dossier pourrait encore peser lourdement sur la campagne à venir.