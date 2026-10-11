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Le professeur de neurosciences de l'Institut Karolinska, Abdel El Manira, prend la parole devant un écran affichant une illustration du cerveau humain lors de l'annonce des lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine 2026 à l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, le 5 octobre 2026.
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DEMOCRATIE EN DANGER

11 octobre 2026

Alerte cognitive rouge : sommes-nous tous en train de devenir stupides ?

La surexposition aux écrans, le développement de l'intelligence artificielle, la fragmentation de l’attention et la surcharge informationnelle fragilisent-elles notre capacité à comprendre le monde ? Ces évolutions interrogent aussi l’avenir de la démocratie, la qualité du débat public et la transmission des connaissances.

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MOTS-CLES

attention , cerveau , intelligence , démocratie , alerte cognitive , santé cognitive , fatigue cognitive , smartphones , réseaux sociaux , Intelligence Artificielle , stupide , bêtise , personnes cultivées , baisse de niveau , écrans , surcharge informationnelle , débat public , comprendre le monde , exposition aux écrans , société , concentration , frustration

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Francis Eustache
Neuropsychologue

Francis Eustache est neuropsychologue. Il est directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et dirige l’équipe U1077 de l’INSERM de Caen, unique unité de recherche en France totalement dédiée à l’étude de la mémoire humaine. Président du Conseil Scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires, il vient de faire paraître "Mémoire et oubli" aux éditions Le Pommier.

 

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David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

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Gaël Brustier

Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).

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