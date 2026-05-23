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Blurred backgroundLe Premier ministre Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)
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FINANCES PUBLIQUES SOUS PRESSION

23 mai 2026

Alerte aux finances publiques : recherche milliards (d’économie) désespérément… mais combien exactement ?

Entre l'inflation qui repart en raison du choc sur les prix de l’énergie et les incertitudes sur la croissance en berne, le Premier ministre a déjà annoncé devoir trouver six milliards d’économie, mais sera-ce suffisant ? D’autant que Sébastien Lecornu a confirmé de nouvelles aides à la pompe, qui risquent encore d’alourdir la facture budgétaire.

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MOTS-CLES

Politique , la France , Finances , Sébastien Lecornu , Présidentielles

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Pierre Garello

Président de l’IES-Europe, Pierre Garello est professeur d’économie à la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université d’Aix Marseille en France. Il a publié divers articles sur l’économie autrichienne, le droit et l’économie (en particulier le droit de la concurrence et le droit des contrats). Il est le rédacteur en chef du Journal des Économistes et des Études Humaines, une revue scientifique traitant de questions économiques, juridiques, philosophiques et politiques, dans la tradition de l’École libérale classique française.