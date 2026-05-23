FINANCES PUBLIQUES SOUS PRESSION
23 mai 2026
Alerte aux finances publiques : recherche milliards (d’économie) désespérément… mais combien exactement ?
Entre l'inflation qui repart en raison du choc sur les prix de l’énergie et les incertitudes sur la croissance en berne, le Premier ministre a déjà annoncé devoir trouver six milliards d’économie, mais sera-ce suffisant ? D’autant que Sébastien Lecornu a confirmé de nouvelles aides à la pompe, qui risquent encore d’alourdir la facture budgétaire.
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THEMATIQUESPolitique
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Président de l’IES-Europe, Pierre Garello est professeur d’économie à la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université d’Aix Marseille en France. Il a publié divers articles sur l’économie autrichienne, le droit et l’économie (en particulier le droit de la concurrence et le droit des contrats). Il est le rédacteur en chef du Journal des Économistes et des Études Humaines, une revue scientifique traitant de questions économiques, juridiques, philosophiques et politiques, dans la tradition de l’École libérale classique française.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Président de l’IES-Europe, Pierre Garello est professeur d’économie à la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université d’Aix Marseille en France. Il a publié divers articles sur l’économie autrichienne, le droit et l’économie (en particulier le droit de la concurrence et le droit des contrats). Il est le rédacteur en chef du Journal des Économistes et des Études Humaines, une revue scientifique traitant de questions économiques, juridiques, philosophiques et politiques, dans la tradition de l’École libérale classique française.