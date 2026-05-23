Alerte aux finances publiques : recherche milliards (d’économie) désespérément… mais combien exactement ?

Président de l’IES-Europe, Pierre Garello est professeur d’économie à la Faculté d’Économie et de Gestion de l’Université d’Aix Marseille en France. Il a publié divers articles sur l’économie autrichienne, le droit et l’économie (en particulier le droit de la concurrence et le droit des contrats). Il est le rédacteur en chef du Journal des Économistes et des Études Humaines, une revue scientifique traitant de questions économiques, juridiques, philosophiques et politiques, dans la tradition de l’École libérale classique française.