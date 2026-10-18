VIOLENCES URBAINES
18 octobre 2026
17 octobre 2026 : le jour où la police a perdu le contrôle… et maintenant ?
Le 17 octobre 2026, les violences survenues en marge des manifestations ont mis à l’épreuve les capacités des forces de l’ordre, confrontées à des groupes mobiles, à des pillages et à la multiplication des foyers de tension. Les forces de l’ordre ont-elles sous-estimé la menace ?
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MOTS-CLEScasseurs , émeutes , pillages , manifestations , maintien de l'ordre , 17 octobre , mobilisation du 17 octobre , police , policiers , gendarmes , forces de l'ordre , commerces , Marseille , Bordeaux , Paris , Limoges , banlieues , Intifada , Sébastien Lecornu , Laurent Nuñez , France
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.