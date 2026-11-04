ETAT DES LIEUX
4 novembre 2026
Présidentielle : le bloc central s'effondre dans les sondages
Un sondage Ifop pour LCI dessine un second tour de l'élection présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans tous les cas de figure. En parallèle, David Lisnard est en hausse et dépasse Bruno Retailleau, alors que Raphaël Glucksmann subit une forte baisse.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESsondages , opinion , élection présidentielle 2027 , David Lisnard , Marine le Pen , Jean-Luc Mélenchon
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.