TAXATION
3 mai 2026
Les super profits ou le bal des faux-culs
Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.