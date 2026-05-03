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3 mai 2026

Les super profits ou le bal des faux-culs

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat.

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MOTS-CLES

super profits , taxes , carburant , pétrole , Essence , TotalEnergies , prix , tarifs , dépenses , Politique , gouvernement , Impôts , diesel , gazole , bal des faux-culs , Jean-Sébastien Ferjou , Public Sénat , LCP , Thomas Hugues , Sens public

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.