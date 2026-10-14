SOUVERAIN PONTIFE
14 octobre 2026
Léon XIV opéré du poumon : quelles conséquences pour ses activités futures ?
Le pape est en convalescence à l'hôpital Gemelli de Rome après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse de son poumon droit. Il a passé une nuit « calme » après son opération, a indiqué le Vatican mercredi.
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESpape , Léon XIV , opération , poumon , tumeur , voyage , Santé
THEMATIQUESReligion
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.