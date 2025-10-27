Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Franceil y a 3 heures
Crédits Photo: Le Figaro
Cambriolage au Louvre : deux braqueurs interpellés, dont un qui s’apprêtait à fuir vers l’Algérie
Fin de cavale

Deux suspects arrêtés après le spectaculaire cambriolage du Louvre : l’enquête avance, les joyaux restent introuvables

Une semaine après le vol spectaculaire des joyaux de la Couronne au musée du Louvre, deux suspects ont été interpellés, l’un à l’aéroport de Roissy alors qu’il tentait de fuir vers l’Algérie, l’autre en Seine-Saint-Denis. Si l’enquête progresse rapidement, les bijoux d’une valeur estimée à 88 millions d’euros restent introuvables, laissant craindre qu’ils aient déjà quitté le territoire.

Deux suspects arrêtés après le spectaculaire cambriolage du Louvre : l’enquête avance, les joyaux restent introuvables

