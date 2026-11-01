CONTAGION

Allemagne : plus de 100 policiers blessés en marge des manifestations de la Gen Z contre la vie chère

Plus de 100 000 personnes ont manifesté samedi dans une trentaine de villes allemandes à l'appel de la Gen Z pour dénoncer la vie chère et les coupes budgétaires dans l'éducation. En soirée, des affrontements avec la police et des scènes de pillage ont éclaté, suscitant l'inquiétude du gouvernement.