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1 novembre 2026

Allemagne : plus de 100 policiers blessés en marge des manifestations de la Gen Z contre la vie chère

Plus de 100 000 personnes ont manifesté samedi dans une trentaine de villes allemandes à l'appel de la Gen Z pour dénoncer la vie chère et les coupes budgétaires dans l'éducation. En soirée, des affrontements avec la police et des scènes de pillage ont éclaté, suscitant l'inquiétude du gouvernement.

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MOTS-CLES

Allemagne , mobilisation , manifestations , Gen Z , Gen Z regelt , Francfort , Berlin , chancelier allemand , Olaf Scholz , étudiants , jeunes , jeunesse , pillages , violences , émeutes

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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