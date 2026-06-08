A GRAND POUVOIR, GRANDES RESPONSABILITES
8 juin 2026
Mort de Lyhanna : Retailleau assume, il faut pouvoir juger les juges
Le patron de LR dénonce à son tour le "fiasco judiciaire" ayant conduit au meurtre de la collégienne et propose la mise en place d’une "cour disciplinaire de la magistrature" où siègeraient des Français tirés au sort.
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MOTS-CLESBruno Retailleau, , CSM , conseil superieur de la magistrature , juges , Lyhanna , Jérôme Barella
THEMATIQUESJustice
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