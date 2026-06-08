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Bruno Retailleau pointe du doigt la responsabilité des juges dans la mort de Lyhanna...
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A GRAND POUVOIR, GRANDES RESPONSABILITES

8 juin 2026

Mort de Lyhanna : Retailleau assume, il faut pouvoir juger les juges

Le patron de LR dénonce à son tour le "fiasco judiciaire" ayant conduit au meurtre de la collégienne et propose la mise en place d’une "cour disciplinaire de la magistrature" où siègeraient des Français tirés au sort.

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MOTS-CLES

Bruno Retailleau, , CSM , conseil superieur de la magistrature , juges , Lyhanna , Jérôme Barella

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 